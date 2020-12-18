Алиментщика привлекли к уголовной ответственности в Тверской области

Мужчина осужден за долги по алиментам Фото: архив "КП"

К уголовной ответственности привлечен 36-летний житель Весьегонска. Ранее за неуплату алиментов мужчине было назначено административное наказание.

В июле 2020 года по ч. 1 ст. 157 УК РФ его осудили условно.

Однако к уплате алиментов мужчина не приступил и задолжал более 99 тыс. рублей.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев в колонии-поселения.

Приговор не вступил в законную силу.