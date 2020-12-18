В детских садах Твери отменяют новогодние утренники и кружки

Поплясать у елочки малыши смогут только в январе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детских садах Твери отменяют новогодние утренники и дополнительные занятия. Об этом "КП"-Тверь" сообщили родители воспитанников.

По словам родителей, праздники с конца декабря переносят на январь из-за большого количества заболевших детей и воспитателей в некоторых дошкольных учреждениях. Аналогичная ситуация и в районах области.

Также в садах вводят дополнительные ограничения. Так, приведя ребенка в сад, родитель не может зайти в раздевалку, а передает ребенка на входе воспитателям. Меры приняты в целях профилактики распространения вирусных заболеваний.

В тех садах, где заболевших немного, праздники все-таки состоятся, но с ограничениями. Ранее "КП"-Тверь" писала о том, что утренники проводятся исключительно по группам, запрещено участие приглашенных гостей - аниматоров, операторов, родителей.

Меры продлены на 2021 год.