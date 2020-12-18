Завершилось расследование убийства десятилетней давности в Тверской области

В Тверской области пойдет по суд совершивший убийство 10 лет назад. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Закончилось расследование по делу об убийстве, которое шло с 2010 года. 44-летний подозреваемый сам пришёл в полицию и раскаялся в совершенном преступлении. 10 лет назад он поссорился с приятелем и лишил того жизни.

По информации следствия, в июле 2010 года в поселке Соблаго Пеновского района двое товарищей распивали алкоголь около пожарного пруда. Вспыхнул конфликт, и один из выпивающих избил другого и скинул труп в пруд. После чего скрылся с места происшествия.

Раскрыть преступление было сложно, поскольку драка произошла без свидетелей, и на начальном этапе было сложно получить достаточно улик. Лишь те, которые собрали на месте убийства.

Проверяли разные версии случившегося. В том числе то, что мужчину убили родственники или знакомые, например, по корыстным соображениям, а также рецидив тех, кто уже был судим до этого. Разговаривали с каждым жителем поселка Соблаго.

В августе 2020 года следствие по делу возобновили. Удалось выйти на след потенциального убийцы. А затем и сам подозреваемый явился с повинной и рассказал о том, как все было.

Доказательства собраны. В ближайшее время дело передадут в суд.