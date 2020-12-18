Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

У памятной стелы в Тверской области нашли труп 12-летнего мальчика

Прокуратура проводит проверку по данному факту
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
По факту ЧП прокуратура начала проверку Фото: архив "КП"

По факту ЧП прокуратура начала проверку Фото: архив "КП"

Прокуратурой Тверской области организована проверка по факту обнаружения трупа 12-летнего подростка. Тело мальчика нашли вблизи стелы "Вечная память" в Нелидове вечером, 17 декабря.

- По результатам проверки будет дана правовая оценка на предмет исполнения родителями своих обязанностей, соблюдения федерального законодательства органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщается на официальном сайте ведомства.

Ход проверки находится на контроле надзорного ведомства.

ЧП