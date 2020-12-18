Водитель на "Камазе" стал виновником массового ДТП в Тверской области

ДТП на трассе М-10 в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП случилось вечером, 17 декабря, на 151 км трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области.

По информации региональной Госавтоинспекции, 53-летний мужчина, управляя "Камазом" с полуприцепом, при движении в сторону Санкт-Петербурга, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди "Мерседес-Бенц" под управлением 32-летнего водителя, и столкнулся с ним. Далее "Камаз" наехал на светофор, а "Мерседес" снес две стойки дорожных знаков и столкнулся с большегрузом "Даф" с полуприцепом.

В результате аварии 53-летний водитель "Камаза" с травмами госпитализирован.