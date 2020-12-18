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Водитель фуры заснул за рулем и врезался в легковушку в Тверской области

ДТП произошло на трассе М-10
Степан КАМЕНЕВ
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В Тверской области водитель фуры заснул за рулем и врезался в легковушка, которая после удара перевернулась.

В Тверской области водитель фуры заснул за рулем и врезался в легковушка, которая после удара перевернулась.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 238 километре трассы М-10 дальнобойщик на новой машине Scania «догнал» Hyundai. После столкновения легковая машина перевернулась. Оказалось, что Scania ехала не только без госномеров, но также с неработающим тахографом.

Водитель фуры рассказал сотрудникам дорожной полиции, что устал и начал засыпать за рулем. Отдыхал он последний раз в 23:40 в деревне Бахмара в Тверской области.

Пострадал сам виновник ДТП. У водителя грузового транспорта диагностировали перелом голени.

Дорога была в удовлетворительном состоянии.

ДТП