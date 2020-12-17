Водитель на автомобиле с летней резиной попал в смертельное ДТП в Тверской области

Водитель внедорожника погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла поздно вечером, 16 декабря, на 298-м км трассы М-10 "Россия" в Вышневолоцком городском округе.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 40-летний водитель автомобиля "ВАЗ 212140", двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом "Рено" в составе с полуприцепом, под управлением 50-летнего водителя.

В результе ДТП водитель "Нивы" скончался. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. На автомобиле установлена летняя резина.