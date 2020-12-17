Госавтоинспекторы разыскали водителя, который сбил мальчика в Твери

За оставление места ДТП водителя ждет административное наказание Фото: УГИБДД России по Тверской области (скрин видео)

Сотрудники Госавтоинспекции Тверской области с помощью представителей образовательного учреждения и родительского сообщества установили государственный регистрационный номер автомобиля водителя, который наехал на 12-летнего мальчика и скрылся.

ДТП произошло днем, 15 декабря, напротив школы №3 по улице Новая Заря. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал водитель на "Тойоте Камри". Ребенок получил травмы и самостоятельно обратился в больницу.

Как пояснил сам водитель, в такой ситуации он оказался первый раз. После ДТП он еще некоторое время ждал, узнавал о состоянии здоровья мальчика. Его заверили, что с ребенком все в порядке.

Какое наказание понесет нарушитель, решит суд. В отношении водителя составлены все необходимые административные материалы.