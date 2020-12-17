В Твери юнармейцы почтили память легендарного экипажа Степана Горобца

Юнармейцы повторили весь маршрут легендарного танкиста Фото: администрация Твери

В Твери прошли мероприятия памяти экипажа Степана Горобца. Участники юнармейского отряда школы №38 возложили цветы к братской могиле в деревне Братково Старицкого района, где похоронены 87 советских солдат и офицеров, в том числе Герой Советского Союза, командир легендарного экипажа танка Т-34 Степан Горобец.

16 декабря, в День освобождения Калинина, весь маршрут легендарного танкиста повторили юнармейцы и ребята из военно-патриотического отряда "Горностай". Маршрут стартовал от памятника танковому экипажу на Комсомольской площади и завершился у посёлка Элеватор, где находится знак "Рубеж".

Сержант Степан Христофорович Горобец в ходе рейда 21-ой отдельной танковой бригады на Калинин 17 октября 1941 года провел с запада на восток свой танк "Т-34" через занятый противником город, уничтожая врага, чем вызвал замешательство и панику в рядах фашистов.