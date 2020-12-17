МЧС призывает жителей Твери воздержаться от поездок по городу на автомобилях

МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

17 декабря ГУ МЧС России по Тверской области предупредило жителей Верхневолжья о гололеде на дорогах. Экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

На 18 декабря синоптики днем прогнозируют потепление до +1 градуса. Ночью -1... -5. Возможны осадки.

МЧС обращается к гражданам с просьбой: управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию при движении. Будьте более аккуратными и бдительными. В условиях гололедицы и осадков ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок по городу.