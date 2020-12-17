Следователя УМВД житель Твери поблагодарил за раскрытие преступления

Житель Твери поблагодарил следователя УМВД за работу Фото: УМВД России по Тверской области

В УМВД России по Тверской области житель Твери направил письмо с благодарностью в адрес старшего следователя по особо важным делам следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Тверской области майора юстиции Ирины Трукац.

Гражданин рассказал, что несколько лет назад группа злоумышленников в составе преступной группы совершила кражу из его квартиры. Уголовное дело находилось в производстве у Ирины Александровны. Часть фигурантов подалась в бега и была объявлена в федеральный розыск. Но в деле все же была поставлена точка. Осенью перед судом предстал последний участник банды. Злоумышленники получили реальные сроки.

- Ирина Александровна провела огромную работу, собрала неопровержимые доказательства, - пишет мужчина. В письме он также отметил работу оперативников.