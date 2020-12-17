Госавтоинспекторы напомнили водителям Тверской области о штрафах за тонировку

Тонировку проверяли специальным прибором Фото: УГИБДД России по Тверской области

17 декабря в Твери состоялось профилактическое мероприятие "Тонировка". Госинспекторы останавливали все автомобили, на лобовые и передние боковые стекла которых были нанесены пленки и другие покрытия, ограничивающие обзор.

Светопропускание проверяли специальным прибором. На водителей-нарушителей составлены административные материалы. - К сожалению, некоторые водители не соглашаются, что нарушают правила, вступая в дискуссию с инспекторами ГИБДД и не желая удалять тонировку, - отмечают в УГИБДД России по Тверской области и напоминают, что за управление транспортным средством с нарушениями требований технического регламента предусмотрена административная ответственность.

Нарушителям грозит штраф 500 рублей. Также он обязан устранить тонировку. За повтоное правонарушение возможен штраф в двойном размере или административный арест на срок до 15 суток.