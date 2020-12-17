В Тверской области 235 человек заболели коронавирусом 17 декабря

В Тверской области подтверждено 235 случаев коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба за 17 декабря, 235 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 18962 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели 13758 человек (+292 за сутки).

Изолированы 4768 человек (-61 за сутки), умерли 426 человека (+4 за сутки).

Среди муниципалитетов лидерами по заболеваемости остаются:

Тверь 6105 (+59)

Конаковский район 1328 (+7)

Ржев 1267 (+16)

Вышневолоцкий городской округ 1158 (+18)

Торжок 950 (+9)

За весь период на коронавирус в регионе проведено 400 438 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 4308.