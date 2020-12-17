В парке Победы Твери открывается горка для катания на тюбинге

У горки будет дежурить инструктор. Фото: Виктория ТУШКОВА

19 декабря, это ближайшая суббота, в парке Победы Твери заработает горка. Как сообщает администрация парка, перед открытием горка прошла инспекцию Гостехнадзора и получила государственный регистрационный знак.

Работать аттракцион будет ежедневно с 10:00 до 22:00. Рядом есть прокат тюбингов и буфет. Во время работы горки у нее будет всегда дежурить инструктор.

Чтобы покататься на собственном тюбинге, надо будет заплатить 50 рублей. Это - проходной билет, кататься же можно будет сколько угодно, время не ограничено. Катание на арендованном тюбинге обойдётся в 100 рублей в час.

В группе парка Победы в соцсети также напоминают, что уборка и обслуживание горки проводится ежедневно.