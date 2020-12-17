Жители Тверской области смогут болеть за участника шоу «Голос» из Ржева в четвертьфинале

Певец из Ржева Кирилл Суслов будет выступать в четвертьфинале шоу «Голос». Фото: ВК/Кирилл Суслов.

Ржевитянин, попавший в команду Полины Гагариной, прошёл отбор на вокальном шоу «Голос» и вышел в четверть финала. Болельщики смогут голосовать за него, отправляя смс, прямо во время выступления молодого человека. Смотреть трансляцию возможно будет на Первом канале.

Уже в полуфинал выйдет по два вокалиста от каждой команды. Итоги четвертьфинала будут подводить с учетом «народного голосования». Внести свою лепту может каждый телезритель.

Напомним, «КП»-Тверь» брала интервью у Кирилла Суслова, когда он готовился исполнять на шоу песню Элвиса Пресли. Уроженец Тверской области живёт в Москве, но постоянно ездит в Ржев к родителям. Уже три года он выступает в вокальном трио «БЭЙС».