Шесть котельных подключили к газопроводам в Тверской области

К газовым сетям подключены новые отопительные котельные в четырёх муниципалитетах. Фото: ПТО

К газовым сетям подключены новые отопительные котельные в четырёх муниципалитетах. Это Калининский и Торжокский районы, Кашинский и Осташковский городские округа.

Подключенные к газу котельные отапливают два детских дома, больницу для ветеранов войны, санаторий, интернат и психоневрологический диспансер.

Напомним, что газификация Верхневолжья стала одной из тем рабочей встречи Президента России Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени.

Глава региона тогда президенту, что правительством Тверской области и компанией «Газпром» подписана программа развития газоснабжения и газификации региона в 2021-2025 годах.