Подсолнечное масло в Тверской области продолжает дорожать, а сахар подешевел

О ценах на сахар и подсолнечное масло сегодня не говорит лишь ленивый. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Тема подорожания продуктов сегодня актуальна как никогда. Что до ставших притчей во языцех сахара и подсолнечного масла, то в Тверской области ситуация такова: масло продолжает дорожать (+3,2% за неделю), а вот сахар скинул в цене, правда, совсем немного (-0,8% за неделю).

О недельном изменении цен на продукты традиционно отчитался Тверьстат. Больше всего с 8 по 14 декабря подорожали куриные яйца (+8,5%), сметана (+4,8%), картофель и подсолнечное масло (+3,2% каждый), яблоки (+2,7%).

Подешевели - белокочанная капуста (-5,7%), макароны (-4,8%), рис (-2,3%); совсем немного скинули в цене чёрный чай, морковь, мороженая рыба и детские мясные консервы.