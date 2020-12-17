Стало известно, сколько в Тверской области мигрантов

В Тверской области сохраняется положительное сальдо международной миграции. Фото: Евгения ГУСЕВА

18 декабря отмечается Международный день мигранта, и к этой дате Тверьстат решил рассказать о ситуации с миграцией в Тверской области.

- На протяжении ряда лет в Тверской области сохраняется положительное сальдо международной миграции – так, в 2019 году оно составило 4812 человек, - отмечают в ведомстве.

Чаще всего люди мигрируют к нам из стран СНГ: Таджикистана, Украины, Узбекистана. В 2019 году из 4812 мигрантов, переехавших жить в Тверскую область, 3737 человек были гражданами Содружества Независимых Государств.

Более подробную информацию можно увидеть в графике Тверьстата: