Пьяный мужчина украл из павильона цветы для бывшей жены в Тверской области

В Ржеве мужчина ограбил цветочный павильон Фото: Алена Селезнева

В Ржеве мужчина похитил из цветочного павильона два букета цветов. О происшествии в полицию сообщил работник магазина.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, осмотрели прилегающую территорию и выяснили, что вечером в круглосуточный павильон зашел нетрезвый мужчина, взял со стенда два букета цветов и направился к выходу. Сотрудница потребовала оплатить товары, но мужчина заявил, что у него денег. Девушка схватила мужчину за руку, однако тот вырвался и убежал.

По приметам был задержан 33-летний местный житель, ранее судимый за имущественное преступление. Мужчина сознался, что хотел подарить цветы бывшей жене, чтобы наладить с ней отношения, но женщина не открыла дверь. Поэтому мужчина бросил цветы в мусорный бак.

За грабеж он может отправиться в тюрьму на четыре года.