Молодой человек украл из кафе в Тверской области елку и музыкальную технику

Мужчина ограбил кафе в Торжке Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию с заявлением о краже электроинструментов и дорогой музыкальой техники обратился представитель кафе в Торжке.

На месте происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник проник в помещение кафе, отжав раму металлического окна, и похитил систему видеонаблюдения, ноутбук, усилитель для музыкального центра, микшер с двумя микрофонами, инструменты и искусственную ель. Ущерб составил порядка 75 000 рублей.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался ранее неоднократно судимый 20-летний безработный местный житель. Фигурант взят под стражу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.