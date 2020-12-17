В Твери ученые впервые получили премии губернатора

Вручал премию в большом зале областного правительства сам губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТО

17 декабря несколько молодых и уже состоявшихся учёных из наших вузов впервые получили премии губернатора Тверской области за достижения в науке и технике. В нашем регионе - это новая награда. Вручал ее в большом зале областного правительства сам губернатор Игорь Руденя.

- Тверская область является одним из центров развития отечественной науки и высшего образования. Работы лауреатов премии в полной мере подтверждают этот статус, - отметил губернатор.

Игорь Руденя также отметил, что первое вручение этой премия - это начало новой традиции на долгие года:

- Уверен, что впереди будет много новых открытий.

Премии в номинации «Молодой учёный года» присвоены доценту кафедры биотехнологии, химии и стандартизации ТГТУ Антонине Степачёвой, доценту кафедры технологических транспортных машин и комплексов ТГСХА Антону Фирсову, доценту кафедры медиатехнологий и связей с общественностью ТГТУ Вере Потамской.

В номинации «Студент года» отмечены студент ТГМУ Михаил Пахомов, студент ТГТУ Матвей Маньков, студент ТГСХА Илья Калинин, студент РАНХиГС Михаил Бабайцев.

Премии присуждены также в номинации «Аспирант года». Здесь победителями в разных направлениях стали аспирант ТГТУ Юлия Павлова, аспирант ТГТУ Александрина Сульман, аспирант ТвГУ Егор Шмаков.

Кроме того, были награждены целые коллективы учёных.

Первое место - у группы исследователей ТГТУ за разработку наноструктурированных, гетерогенных катализаторов на основе различных носителей.

Второе место присуждено коллективу ТГСАХ по направлению деятельности «регулятивно-динамическая модель диалога».

Третье место занял научная группа ТвГУ за разработку физико-химических основ нанотехнологии.

СПРАВКА КП

Размер премии в номинации «Студент года» составляет 50 тыс. рублей, в номинации «Аспирант года» - 100 тыс., в номинации «Молодой учёный года» - 100 тыс.

В номинации «Лучший коллектив учёных» за третье место - 150 тыс. рублей, за второе – 200 тыс., за первое – 250 тыс.

Выплаты, по решению регионального правительства, не подлежат налогообложению.