На оптовом рынке под Тверью провели проверку овощей и фруктов

На базе под Тверью проверили овощи и фрукты Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

16 декабря на рынке "Меркурий" в деревне Боровлево Калининского района Тверской области специалисты регионального Управления Россельхознадзора провели проверку.

В ходе рейда в двух случаях установлен возможный риск распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией: луком из Волгоградской области, гранатами из Азербайджанской Республики, мандаринами из Абхазии. овощи и фрукты не прошли в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ.