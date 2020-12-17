На проспекте Победы в Твери провалился новый асфальт

Провал на проспекте Победы Фото: УГИБДД России по Тверской области

Коммунальное ЧП произошло днем, 17 декабря, около дома №53 по проспекту Победы в Твери. На проезжей части дороги провалился асфальт. Под асфальтом размыло грунт, и образовалась полость.

- Участок дороги частично перекрыт, движение осуществляется по крайним правым полосам, как в сторону города, так и в обратную в сторону микрорайона "Чайка", - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Провал огорожен. Установлены временные знаки дорожного движения. На месте ЧП работают коммунальные службы. . Водителям стоит проявить осторожность при проезде данного участка.