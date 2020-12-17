Минздрав Тверской области опроверг сообщение Путину о невыплатах надбавок медикам

Владимиру Путину из колл-центра сообщили, что в некоторых инфекционных госпиталях страны, в том числе в Твери, не выплачивают надбавки медикам. Фото: live.russia.tv/скриншот стопкадра.

Во время ежегодной большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина волонтер колл-центра сообщила, что есть информация о невыплате надбавок медикам. Речь идет о врачах, работающих с больными коронавирусом. В том числе такие жалобы поступили из инфекционного госпиталя в Твери.

Какого именно, сотрудница колл-центра не уточнила.

Президент отреагировал и отметил, что знает о том, что в некоторых регионах возникают проблемы с выплатами надбавок. И это несмотря на то, что деньги на надбавки из федерального бюджета распределены.

Путин подчеркнул, что стимулирующие выплаты должны дойти до медиков, что все вопросы с этим в регионах будут решены.

Примерно через 40 минут после сообщения о невыплатах отреагировало Следственное управление СК РФ по Тверской области. Его пресс-служба сообщила, что по данному факту в Твери организовано проведение доследственной проверки:

- По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - проинформировали в СУ СК РФ по Тверской области.

Минздрав региона чуть позже и вовсе выступил с опровержением.

- Все выплаты врачам, работающим в «красной зоне» инфекционных больниц Тверской области производятся вовремя и в полном объёме, - официально утверждает областное министерство здравоохранения.

- Для нас очень важно, чтобы все врачи, находящиеся на фронте борьбы с коронавирусом, получали необходимые меры поддержки. Поэтому мы внимательно изучим данное обращение, - отметил министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов.

По его словам, конкретный номер инфекционного госпиталя в обращении не был назван, поэтому сейчас Минздрав будет оперативно изучать информацию.

При этом областное правительство сообщило, что с начала введения стимулирующих надбавок медикам в нашем регионе эти выплаты получили 8092 медработника. По официальной информации, всего им перечислено свыше 1 млрд 276 млн рублей.