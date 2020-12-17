Дети из малообеспеченных семей получат новогодние подарки в Тверской области

Подарки получат 22 000 детей Фото: Максим ТРОИЦКИЙ

В Тверской области дети из многодетных малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья получат новогодние подарки. Вручать сладости начнут 23 декабря с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Сладости получат 22 тысячи ребят.

Подарки полагаются детям в возрасте от 3 до 18 лет. Заявление наполучение писать не придется. Распределением подарков займутся сотрудники отделений "Мой семейный центр" в муниципальных образованиях.