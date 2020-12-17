В поселке Селижарово Тверской области могут построить спорткомплекс

16 декабря губернатор Игорь Руденя встретился с главой Селижаровского муниципального округа Андреем Куприяновым. Фото: ПТО

16 декабря губернатор Игорь Руденя в областном правительстве встретился с главой Селижаровского муниципального округа Андреем Куприяновым.

Обсуждались вопросы сферы здравоохранения, ремонта дорог.

В частности, руководитель муниципалитета сообщил, что необходимо отремонтировать дорогу на центральной улице в Селижарове. Губернатор поручил министерству транспорта региона проработать решение этого вопроса.

Также Андрей Куприянов рассказал Игорю Рудене, что в поселке нет многофункционального спортзала. А между тем в Селижарове есть команды по волейболу, хоккею, настольному теннису. Сейчас тренировки и соревнования проводятся на открытых спортплощадках в хорошую погоду.

Спорткомплекс планируется включить в адресную инвестпрограмму Тверской области на 2022 год. Муниципалитет готов участвовать в софинансировании объекта, средства заложены в местном бюджете.

Пока же территория в числе прочих муниципалитетов получит областную субсидию на установку плоскостных спортсооружений в 2021 году в рамках проекта «Спорт – норма жизни».