Оперштаб Тверской области опроверг фейк о готовящемся локдауне на новогодние праздники

Информация о локдауне оказалась фейком Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Утром, 17 декабря, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области опроверг фейк, который массово стали получать в мессенджерах жители Верхневолжья. В частности, распространение получила инфоомация о готовящемся локдауне на новогодние праздники.

В фейковой информации сообщается, что в период с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года будут введены серьезные ограничения: закрыты офисы, досуговые центры, школы, детские сады, фитнес-центры, театры, кинотеатры, парикмахерские, филиалы МФЦ.

- Эта информация не соответствует действительности, - сообщает оперштаб. - Таких решений оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области не принималось.

Распространение подобных фейковых сообщений зафиксировано также в других регионах страны.