Жителя Твери будут судить за покушение на убийство

Мужчина предстанет перед судом Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ссора между двумя мужчинами произошла летом 2020 года. Двое мужчин выпивали в квартире на улице Малые Перемерки в Твери и в ходе вечера подрались.

Обвиняемый взял нож и нанес знакомому несколько ударов, но испугавшись угроз потерпевшего, выгнал его из квартиры и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Сотрудники полиции обнаружили окровавленного мужчиу по месту жительства в поселке Химинститут. Ему оказали помощь.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.