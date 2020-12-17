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Жителя Твери будут судить за покушение на убийство

Мужчина пытался зарезать знакомого в пьяной драке
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина предстанет перед судом

Мужчина предстанет перед судом

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ссора между двумя мужчинами произошла летом 2020 года. Двое мужчин выпивали в квартире на улице Малые Перемерки в Твери и в ходе вечера подрались.

Обвиняемый взял нож и нанес знакомому несколько ударов, но испугавшись угроз потерпевшего, выгнал его из квартиры и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Сотрудники полиции обнаружили окровавленного мужчиу по месту жительства в поселке Химинститут. Ему оказали помощь.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Криминал