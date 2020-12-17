МЧС предупреждает жителей Тверской области о гололеде на дорогах

На дорогах - сильная гололедица Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

О гололеде на дорогах Тверской области жителей предупредило региональное МЧС. Со ссылкой на Тверской гидрометцентр, ведомство сообщает, что в Верхневолжье 17 декабря наблюдаются сильные гололедные явления.

Температура воздуха днем в четверг -2... +3, ночью на пятницу -2... -7. Возможно выпадение мокрого снега.

Автомобилистам следует проявить особую осторожность при движении в неблагоприятных дорожных условиях, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров.