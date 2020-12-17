В Тверской области нашли труп пропавшего накануне автомобилиста

Следователи выясняют обстоятельства гибели 30-летнего Алексея Виноградова.
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
В группе в соцсетях поискового отряда «Сова» 16 декабря сообщили печальную новость, что пропавший Алексей Виноградов найден мертвым. Подробности не уточняют. Напомним, по данным поисковиков, 30-летний тверичанин уехал на личном автомобиле Renault Logan 14 декабря около 18:00 и пропал.
В посте приносят соболезнования родным и близким, а также благодарят участвовавших в поисках волонтеров.
Тело Алексея было обнаружено на даче в Рамешковском районе. Делом занимаются следователи.
Алексей Виноградов, пропавший 14 декабря, был найден мертвым на даче. Фото: ВПСО Сова Тверь и Тверская область.