Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Тверской области нашли труп пропавшего накануне автомобилиста

30-летнего мужчину искали с 14 декабря
Степан КАМЕНЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Следователи выясняют обстоятельства гибели 30-летнего Алексея Виноградова.

Следователи выясняют обстоятельства гибели 30-летнего Алексея Виноградова.

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В группе в соцсетях поискового отряда «Сова» 16 декабря сообщили печальную новость, что пропавший Алексей Виноградов найден мертвым. Подробности не уточняют. Напомним, по данным поисковиков, 30-летний тверичанин уехал на личном автомобиле Renault Logan 14 декабря около 18:00 и пропал.

В посте приносят соболезнования родным и близким, а также благодарят участвовавших в поисках волонтеров.

Тело Алексея было обнаружено на даче в Рамешковском районе. Делом занимаются следователи.

Алексей Виноградов, пропавший 14 декабря, был найден мертвым на даче. Фото: ВПСО Сова Тверь и Тверская область.

Алексей Виноградов, пропавший 14 декабря, был найден мертвым на даче. Фото: ВПСО Сова Тверь и Тверская область.

ЧП