Для тверичан провели онлайн-трансляцию фейерверка к Дню освобождения Калинина

День освобождения Калинина завершился праздничным фейервеком
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В среду, 16 декабря, жители Твери и Тверской области отметили 79-ю годовщину освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.
По случаю памятной даты в городе губернатор Игорь Руденя вместе с ветеранами и участниками патриотических объединений возложил цветы к воинским захоронениям, Обелиску Победы и Вечному огню.
Участники церемонии почтили минутой молчания память солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. В храме в честь благоверного князя Михаила Тверского прошла лития. А на площади Победы состоялась традиционная молодежная акция "Свеча памяти".
Мероприятия завершились праздничным фейерверком. В 20:00 в официальной группе администрации Твери в соцсети была организована прямая трансляция.