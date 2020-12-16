Для тверичан провели онлайн-трансляцию фейерверка к Дню освобождения Калинина

День освобождения Калинина завершился праздничным фейервеком Фото: Андрей КОПАЛОВ

В среду, 16 декабря, жители Твери и Тверской области отметили 79-ю годовщину освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

По случаю памятной даты в городе губернатор Игорь Руденя вместе с ветеранами и участниками патриотических объединений возложил цветы к воинским захоронениям, Обелиску Победы и Вечному огню.

Участники церемонии почтили минутой молчания память солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. В храме в честь благоверного князя Михаила Тверского прошла лития. А на площади Победы состоялась традиционная молодежная акция "Свеча памяти".

Мероприятия завершились праздничным фейерверком. В 20:00 в официальной группе администрации Твери в соцсети была организована прямая трансляция.