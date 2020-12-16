Открытые соревнования по автомногоборью состоятся в Твери

Зрителей пропустят только при наличии маски. Фото: Мария ЛЕНЦ

19 декабря (в субботу) на учебном полигоне тверского политеха пройдут открытые соревнования по автомногоборью на призы ректора вуза.

Участники будут состязаться на собственных авто. Регистрация продлится с 10:30 до 11:30. Сами соревнования стартуют в 12 часов.

Гонщикам предстоит пройти два испытания на время: фигуры и два круга по спортивно-кроссовой трассе.

Адрес полигона: Старицкое шоссе, 13. Вход для зрителей сделают свободным, но количество зрителей будет ограничено. Всем также необходимо быть в масках или респираторах.

С регламентом соревнований можно ознакомиться здесь.