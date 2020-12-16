Тверской императорский дворец закроют для посещения на один день

Картинная галерея запланировала санитарный день. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В четверг, 17 декабря 2020 года, Тверской императорский дворец будет закрыт для посетителей. Там организуют санитарный день - мероприятие особенно важное в условиях коронавируса.

- Просим вас планировать визит на другие даты, - обращается к горожанам и гостям Твери администрация Императорского дворца.

Напомним, дворец и картинная галерея возобновили работу в обычном режиме 1 июля 2020 года, после снятия основных "коронавирусных ограничений". Экскурсии можно посещать, правда количество человек в группах может быть ограничено. На территорию не пустят людей с признаками ОРВИ (температурой) и посетителей, игнорирующих масочный режим.

Уточнить график работы Императорского дворца и картинной галереи можно по телефону: +7 (4822) 34 62 43.