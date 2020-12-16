"Диктант по общественному здоровью" напишут жители Тверской области

Диктант можно будет написать с 21 по 24 декабря. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Тверской области приглашают проверить свои знания о здоровье и написать "Диктант по общественному здоровью".

Это Всероссийская акция, направленная на повышение грамотности населения в сфере профилактики неинфекционных заболеваний, а также популяризацию здорового образа жизни. Диктант можно будет написать с 21 по 24 декабря года на сайте акции.

-Диктант был создан, чтобы показать, как важно знать основные правила для сохранения здоровья и долголетия каждого человека. Проверить и подтянуть свои знания, - отмечают в региональном минздраве.

На ответы на 50 вопросов будет выделен час. По результатам организаторы проведут разбор ошибок каждого участника, и отправят всем по "электронке" сертификаты и рекомендации по ведению здорового образа жизни.