В Тверской области собираются открыть четыре лаборатории для ПЦР-диагностики

Четыре дополнительные лаборатории для ПЦР-диагностики на коронавирус запланировано открыть при ЦРБ в нескольких районах. Фото: ПТО

Четыре дополнительные лаборатории для ПЦР-диагностики на коронавирус запланировано открыть при Ржевской, Кимрской, Вышневолоцкой и Бежецкой районных больницах. Вопрос обсуждался на заседании оперштаба, которое 16 декабря провел губернатор Игорь Руденя.

Глава региона неоднократно подчеркивал - обеспечение своевременного и качественного проведения тестирований по выявлению коронавируса является одной из важных задач.

На заседании оперштаба обсуждались вопросы закупки оборудования и обеспечения кадрами новых лабораторий.

Предполагается, что учреждения продолжат работу и по окончании пандемии. Там можно будет проводить исследования на различные инфекционные заболевания.

Когда конкретно запланировано открытие новых центров для диагностики коронавируса, не сообщается.