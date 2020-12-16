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На садовой тачке вор вывез из чужого дома музыкальный центр и шуруповерт в Тверской области

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Злоумышленник вывез имущество на свою территорию

Злоумышленник вывез имущество на свою территорию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию с заявлением о краже обратилась 37-летняя жительница Вышнего Волочка. Женщина сообщила, что из ее дома пропало имущество.

На месте происшествия полицейские опросили возможных свидетелей, провели осмотр и выяснили, что имущество - музыкальный центр, шуруповерт и другие вещи злоумышленник вывез на тачке.

Подозреваемого задержали. Им оказался 33-летней неоднократно судимый за аналогичные преступления местный житель.

Во время следствия мужчина будет находиться под стражей. Ведется следствие.

Криминал