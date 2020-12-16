Фальсифицированное молоко и масло выявили в Тверской области

Эксперты выявили в составе растительные жиры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Факты фальсификации состава молочных продуктов были зарегистрированы специалистами Тверской межобластной ветлаборатории.

Специалисты исследовали пробы молока и сливочного масла, произведенного в Московской области. Пробы поступили от Управления Россельхознадзора по Тверской области и были отобраны в Кувшинове.

По результатам исследований в образцах обнаружены жиры немолочного происхождения и растительные стерины.

Полученные данные экспертиз направлены в соответствующие ведомства для принятия мер в отношении производителей.