На автобусной остановке в Тверской области у женщины украли сумку

Полицейские задержали злоумышленника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 63-летняя жительница Бежецка. Пенсионерка сообщила, что на автобусной остановке оставила сумку с деньгами и телефоном, когда садилась в автобус. Позже женщина вернулась, но вещей уже не было. Ущерб составил 13 000 рублей.

По камерам наблюдения полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался 41-летний житель посёлка Сонково. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Задержанный в содеянном признался. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.