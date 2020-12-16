В Осташкове Тверской области мужчина замерз на озере

Лед на водоемах Тверской области еще недостаточно окреп Фото: Михаил РЯБИКОВ

16 декабря в Осташковском городском округе на озере Селигер был обнаружен труп мужчины.

Известно, что погибшему около 40 лет. На снегоходе мужчина отправился на рыбалку на озеро и провалился под лед. Часть тела погибшего осталась на поверхности.

Предположительной причиной смерти стало переохлаждение. Тело погибшего передано сотрудникам полиции.

Отметим, что по данным ГУ МЧС России по Тверской области на 16 декабря, толщина льда на водоемах Верхневолжья не является достаточно безопасной, чтобы можно было выходить на него без угрозы для жизни. В частности на Селигере толщина льда всего 3-5 см.