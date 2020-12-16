232 человека заразились коронавирусом в Тверской области 16 декабря

За сутки проведено 5027 тестов
Фото: Борис КОКУРИН
На утро 16 декабря в Тверской области подтверждено 232 случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе выявили 18727 случаев заражения COVID-19.
Выздоровело 13466 человек (+235 за сутки).
Изолированы 4839 человек (-8 за сутки), умерли 422 человека (+5 за сутки).
Среди муниципалитетов лидерами по заболеваемости остаются:
Тверь 6046 (+51)
Конаковский район 1321 (+6)
Ржев 1251 (+9)
Вышневолоцкий городской округ 1140 (+30)
Торжок 941 (+9)
За весь период на коронавирус в регионе проведено 396 130 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 5027.
Графика: ПТО