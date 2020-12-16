232 человека заразились коронавирусом в Тверской области 16 декабря

За сутки проведено 5027 тестов Фото: Борис КОКУРИН

На утро 16 декабря в Тверской области подтверждено 232 случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе выявили 18727 случаев заражения COVID-19.

Выздоровело 13466 человек (+235 за сутки).

Изолированы 4839 человек (-8 за сутки), умерли 422 человека (+5 за сутки).

Среди муниципалитетов лидерами по заболеваемости остаются:

Тверь 6046 (+51)

Конаковский район 1321 (+6)

Ржев 1251 (+9)

Вышневолоцкий городской округ 1140 (+30)

Торжок 941 (+9)

За весь период на коронавирус в регионе проведено 396 130 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 5027.