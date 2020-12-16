Игорь Руденя осмотрел новый мост через Тьмаку в Твери

Мост планируется сдать в эксплуатацию до конца года.
Фото: Александр ЖМУЛИН
16 декабря губернатор Игорь Руденя посмотрел, как идет строительство пешеходного моста в устье Тьмаки в Твери. Работы находятся в завершающей стадии.
Напомним, что корреспондент "КП"-Тверь" уже прогулялся по новому мосту 1 декабря.
Сегодня мост уже почти полностью готов, установлены перила, идет обустройство пешеходной зоны. Параллельно благоустраивают территорию на подходах к нему. На площадке перед сооружением ведется мощение брусчаткой, дальше прокладываются пешеходные дорожки.
Игорь Руденя подчеркнул – необходимо продолжить благоустройство территории возле сооружения в теплое время года, в том числе посадить деревья и кустарники.
Напомним, мост строится с начала весны этого года в рамках реализации проекта туристического кластера «Волжское море».
Проектом предусмотрена арочная однопролётная конструкция шириной около 5,5 метра и длиной чуть более 88 метров. Новый мост соединит прогулочную зону между мемориальным комплексом обелиска Победы, островом Памяти, городским садом и набережной Степана Разина.
Мэр Твери Алексей Огоньков что-то объясняет губернатору Игорю Рудене. Фото: ПТО