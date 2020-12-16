Игорь Руденя осмотрел новый мост через Тьмаку в Твери

Мост планируется сдать в эксплуатацию до конца года. Фото: Александр ЖМУЛИН

16 декабря губернатор Игорь Руденя посмотрел, как идет строительство пешеходного моста в устье Тьмаки в Твери. Работы находятся в завершающей стадии.

Напомним, что корреспондент "КП"-Тверь" уже прогулялся по новому мосту 1 декабря.

Сегодня мост уже почти полностью готов, установлены перила, идет обустройство пешеходной зоны. Параллельно благоустраивают территорию на подходах к нему. На площадке перед сооружением ведется мощение брусчаткой, дальше прокладываются пешеходные дорожки.

Игорь Руденя подчеркнул – необходимо продолжить благоустройство территории возле сооружения в теплое время года, в том числе посадить деревья и кустарники.

Напомним, мост строится с начала весны этого года в рамках реализации проекта туристического кластера «Волжское море».

Проектом предусмотрена арочная однопролётная конструкция шириной около 5,5 метра и длиной чуть более 88 метров. Новый мост соединит прогулочную зону между мемориальным комплексом обелиска Победы, островом Памяти, городским садом и набережной Степана Разина.