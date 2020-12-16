На тверских прилавках нашли мандарины с щитовкой

Цитрусы из оборота не изъяли Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В одном из гипермаркетов Твери при проведении карантинного фитосанитарного мониторинга сотрудниками Управления Россельхознадзора по Тверской области были отобраны образцы от партий плодоовощной продукции.

В ходе исследования специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в партии турецких апельсинов была обнаружена красная померанцевая щитовка, в партии мандаринов из Турции – цитрусовая фиолетовая щитовка.

Цитрусы из оборота не изъяли.

- Учитывая сезонность и природно-климатические условия Тверской области, а также тот факт, что для здоровья человека щитовки не опасны, нет оснований для запрета на использование данной продукции, - уточнили специалисты ведомства.