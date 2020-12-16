Житель Тверской области осужен условно за "пьяное" вождение

Мужчина получил условный срок Фото: архив "КП"

35-летний житель Сонковского района ремонтировал машину в гараже и выпивал, после чего решил прокатиться на отремонтированном автомобиле по городу. Нарушителя остановили сотрудники ДПС. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель отказался.

- Ранее он привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного деяния, - сообщили в областной прокуратуре.

Суд признал подсудимого виновным по ст. 264.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев условно с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.