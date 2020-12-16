Работница пекарни зарезала знакомого на территории монастыря в Тверской области

Обвиняемая предстанет перед судом Фото: архив "КП"

В убийстве обвиняется 37-летняя жительница Осташковского городского округа. По версии следствия в сентябре 2020 года женщина выпивала со знакомым на территории монастыря Нило-Столобенской пустыни Тверской Епархии. В ходе беседы мужчина выразил недовольство внешностью спутницы и получил несколько ударов ножом в грудь.

Установлено, что женщина работала в пекарне монастыря, там и взяла нож. От полученных травм потерпевший скончался.

Фигурантке грозит лишение свободы до 15 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.