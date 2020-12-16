Четырем НКО выделят деньги из бюджета в Тверской области

Решение принято на заседании президиума областного правительства. Его 15 декабря провел губернатор. Фото: ПТО

На заседании президиума правительства региона 15 декабря принято решение поддержать деньгами четыре местные некоммерческие организации. Им выделят средства из областного бюджета на проекты в 2021 году.

Речь идет о проектах в сфере патриотического воспитания, благотворительности и добровольчества.

Губернатор Игорь Руденя выразил уверенность, что проекты в сфере добровольчества, уже реализованные в Верхневолжье, являются лучшим примером для будущих волонтеров.

Итак, НКО «Эпона» в 2021 году получит субсидию на проект «К своей мечте» для детей с ограниченными возможностями здоровья. При помощи волонтеров запланировано проведение 720 занятий по адаптивной верховой езде, иппотерапии и конному спорту.

Благотворительный фонд «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной» получит поддержку на создание портретной галереи, документального фильма о Льве Толстом и Александре Бакунине, а также информационного буклета. Проект планируется представить в Твери, Торжокском, Кувшиновском и Калининском районах.

Субсидии также направят благотворительному фонду Владимира Спивакова «Верхневолжье». В рамках его проекта запланировано проведение 20 мастер-классов от деятелей культуры в четырех детских музыкальных школах и школах искусств.

Дискуссионный клуб «Вместе» получит поддержку на проект по организации юридической помощи для людей старшего возраста и молодежи. Юристы проведут 120 выездных консультаций в разных районах региона.