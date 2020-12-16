Опасный скотомогильник обнаружила прокуратура в Тверской области

Прокуратура нашла нарушения при оборудовании скотомогильника Фото: архив "КП"

Прокуратурой Старицкого района в деятельности местной агрофирмы выявлены нарушения исполнения законодательства в сфере обращения с отходами животноводства.

Установлено, что расположенная на территории предприятия биотермическая яма не оборудована должным образом и создает угрозу возникновения инфекционных заболеваний, опасных для жизни и здоровья неопределенного круга лиц.

Прокурором района в отношении генерального директора организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и назначено соответствующе наказание.

Руководителю юридического лица внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Исполнение предписания контролирует прокуратура.