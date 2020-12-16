В Тверской области подросток подозревается в краже

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка. Несовршеннолетнего подоревают в совершении кражи.

По версии следствия, осенью 2020 года в деревне Пашкино Оленинского района подозреваемый вместе с малолетними товарищами пришел к дому местной жительницы. Убедившись, что хозяйки дома нет, дети незаконно проникли внутрь жилища и похитили имущество. Ущерб составил 8000 рублей.

Следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.