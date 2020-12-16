Тверская область получит 26 миллионов рублей на обеспечение пациентов лекарствами от коронавируса

Схему лечения определяют медики при выезде на дом и осмотре пациента Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Регионы получат дополнительное финансирование на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Тверской области выделено свыше 26,1 млн рублей. Распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В ноябре из резервного фонда Правительства РФ регион получил свыше 47 млн рублей. Первая крупная партия медикаментов поступила 20 ноября. Противовирусные, жаропонижающие препараты, антибиотики, антикоуголянты и глюкокортикоиды были распределены по учреждениям здравоохранения.

На сегодняшний день в Верхневолжье более 2100 человек лечатся от коронавируса дома. Их уже обеспечили лекарствами. Схему лечения определяют медики при выезде на дом и осмотре пациента.