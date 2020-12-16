Мошенники выманили у жителя Твери 660 тысяч рублей

Мошенники обманули мужчину на 660 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Заволжский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратился 23-летний местный житель. Молодой человек сообщил, что мошенники обманным путем выманили у него 660 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал, что ему поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился работником банка и сообщил, что произошел несанкционированный доступ к его кредитной карте. По советам мошенника мужчина отправился к банкомату и выполнил ряд операций и перевел денежные средства в сумме 660 000 рублей через банкомат на неизвестные счета.

Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Личность злоумышленника устанавливается.