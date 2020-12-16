Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с 79-й годовщиной освобождения Калинина Фото: ПТО

16 декабря отмечается 79-я годовщина освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. С памятной датой горожан и всех жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Это особая дата для жителей нашего региона. Старшее поколение передало нам воспоминания о тяжелых испытаниях, связанных с оккупацией родного города, о героизме его защитников, о надежде и радости, которые вселило в сердца граждан Советского Союза освобождение первого областного центра – Калинина, - отметил глава региона. Событие стало важным шагом на пути к Великой Победе. В знак признания стойкости и мужества жителей в борьбе за свободу и независимость Родины Тверь носит почетное звание "Город воинской славы". Желаю всем жителям Верхневолжья мира, счастья, добра, благополучия и новых успехов в труде на благо тверской земли и всей России!

Напомним, что большинство мероприятий сегодня пройдут онлайн. У городских воинских захоронений состоятся возложения цветов и патриотическая акция "Свеча памяти". На время в центре Твери перекроют движение транспорта и ограничат парковку.